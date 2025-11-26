Francoforte: balza in avanti Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca
, che avanza bene del 2,70%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Commerzbank
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,74 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 32,99. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)