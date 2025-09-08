Londra: andamento sostenuto per Fresnillo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento
, con una variazione percentuale dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,72 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,35. L'equilibrata forza rialzista di Fresnillo
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)