New York: andamento sostenuto per Synopsys

fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori

Synopsys

Nasdaq 100

Synopsys

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,42%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 619,2 USD. Supporto stimato a 602,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 635,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)