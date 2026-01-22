Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Synopsys

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che sta segnando un calo del 2,78%.

Il movimento di Synopsys, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Tecnicamente, Synopsys è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 521,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 496,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 546,7.

