New York: si concentrano le vendite su Synopsys

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,78%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 521,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 496,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 546,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)