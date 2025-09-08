New York: andamento sostenuto per Uber Technologies

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.
Il movimento di Uber Technologies
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Uber Technologies
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 92,11 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 95,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 90,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)