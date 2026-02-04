Uber, risultati record nel 2025 ma la guidance 2026 delude le attese

Uber Technologies

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 con un quarto trimestre da record, superando per la prima volta ie registrando unadel 22% (3,8 miliardi nel trimestre). Le prenotazioni lorde (Gross Bookings) sono salite a 54,1 miliardi di dollari (+22%), portando il valore complessivo annuo a 193 miliardi di dollari. Nonostante la crescita dei ricavi del 20% a 14,4 miliardi, l'si è attestato a, impattato da una svalutazione di 1,6 miliardi legata agli investimenti azionari della società.L'è balzato a(+35%), mentre ilha raggiunto il record trimestrale diTuttavia, il titolo ha perso oltre l'8% nel pre-market a causa di unaper il primo trimestre 2026 inferiore alle attese degli analisti. Uber stima infatti un EPS non-GAAP tra 0,65 e 0,72 dollari (contro i 0,76 previsti), frenato da un aumento dell'aliquota fiscale effettiva stimata tra il 22% e il 25%."Entriamo nel 2026 con un fatturato in rapida crescita, un flusso di cassa significativo e un percorso chiaro per diventare il più grande facilitatore di corse con veicoli autonomi al mondo", ha dichiarato il Ceo,"Dopo cinque anni di crescita superiore al 20%, stiamo entrando nel 2026 con un forte slancio, pur rimanendo saldamente sulla buona strada per raggiungere le nostre previsioni di crescita e profitto triennali – ha affermato, il nuovo CFO –. Con flussi di cassa liberi ampi e in crescita, nei prossimi anni investiremo con disciplina in una moltitudine di opportunità, tra cui il posizionamento di Uber per vincere in un futuro di veicoli autonomi".