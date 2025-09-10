Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Controllato progresso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude in salita dello 0,51%.
La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 67,43. Supporto visto a quota 65,63. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 69,23.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)