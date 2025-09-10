Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:18
23.847 +0,03%
Dow Jones 20:18
45.460 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Cambi: euro a 172,43 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 172,43 yen alle 19:30
Euro a 172,43 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```