Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:19
23.844 +0,02%
Dow Jones 20:19
45.461 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: amplia l'ascesa APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa APA Corporation
Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,75%.
Condividi
```