Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:49
25.024 +1,53%
Dow Jones 20:49
47.997 +0,23%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: si concentrano le vendite su Lennar Corporation

Rosso per il costruttore statunitense di case, che sta segnando un calo del 2,85%.
