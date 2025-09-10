Milano 9:47
42.091 +0,20%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:47
9.262 +0,21%
23.846 +0,54%

Oro: 3.644,45 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.644,45 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.644,45 dollari l'oncia (+0,5%) alle 08:30.
Condividi
```