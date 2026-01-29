Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:44
25.732 -1,12%
Dow Jones 20:44
48.972 -0,09%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Oro: 5.326,69 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 5.326,69 dollari alle 19:30
L'Oro vale 5.326,69 dollari l'oncia (-1,63%) alle 19:30.
Condividi
```