Milano 11:41
42.252 +0,46%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:41
9.261 +0,38%
Francoforte 11:41
23.626 -0,03%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo dell'1,53%.

Il quadro di medio periodo del greggio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 68,23. Primo supporto individuato a 66,24. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 70,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```