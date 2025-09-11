Milano 15:08
42.370 +0,74%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:09
9.264 +0,42%
Francoforte 15:08
23.683 +0,21%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications
In rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 355,3 punti.
Condividi
```