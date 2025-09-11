Milano 15:11
42.329 +0,64%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:11
9.260 +0,38%
Francoforte 15:11
23.670 +0,16%

Madrid: balza in avanti Inditex

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nel settore tessile, che lievita dell'1,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo di Inditex mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 46,75 Euro. Rischio di discesa fino a 45,65 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
