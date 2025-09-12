Milano 10:44
42.265 -0,40%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:44
9.320 +0,24%
Francoforte 10:44
23.621 -0,35%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,33 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,33 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,33 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```