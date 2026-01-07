Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:39
25.800 +0,63%
Dow Jones 18:39
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,76 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,76 euro/MWH alle 15:40.
