Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:34
24.078 +0,36%
Dow Jones 17:34
45.926 -0,40%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

Petrolio a 63,39 dollari alle 15:40

Prezzo del greggio Wti a 63,39 dollari per barile alle 15:40.
