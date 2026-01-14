Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 19:48
25.309 -1,68%
Dow Jones 19:48
48.977 -0,44%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Petrolio a 61,74 dollari alle 19:30

Petrolio a 61,74 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 61,74 dollari per barile alle 19:30.
