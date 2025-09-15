Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre
Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,99%.
Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 67,57. Supporto a 66,21. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68,93.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)