Milano 14:52
43.038 +1,11%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:52
9.286 +0,02%
Francoforte 14:52
23.773 +0,32%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre

Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,99%.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 67,57. Supporto a 66,21. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68,93.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```