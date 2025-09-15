Milano 11:26
Brunello Cucinelli brilla a Piazza Affari. JP Morgan assegna "overweight"
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Brunello Cucinelli che lievita in modo prepotente con un guadagno del 3,89%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione di JP Morgan che ha avviato la copertura sul titolo con giudizio "overweight" e target price di 125 euro per azione.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del re del cachemire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di medio periodo di Brunello Cucinelli rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 102,5 Euro, mentre i supporti sono stimati a 99,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 105,2.
