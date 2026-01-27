Milano 10:46
Finanza
Brunello Cucinelli, Morgan Stanley riprende copertura con rating Overweight
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha deciso di riprendere la copertura sul titolo di Brunello Cucinelli con rating "Overweight" e target price fissato a 95 euro.
