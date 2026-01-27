Milano
Martedì 27 Gennaio 2026, ore 11.02
Brunello Cucinelli, Morgan Stanley riprende copertura con rating Overweight
Finanza
27 gennaio 2026 - 10.18
(Teleborsa) -
Morgan Stanley
ha deciso di riprendere la copertura sul titolo di
Brunello Cucinelli
con rating "
Overweight
" e
target
price
fissato a
95 euro
.
