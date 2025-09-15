Milano
17:35
43.054
+1,14%
Nasdaq
22:00
24.294
+0,84%
Dow Jones
22:01
45.883
+0,11%
Londra
17:35
9.277
-0,07%
Francoforte
17:35
23.749
+0,21%
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 22.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1762 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1762 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
15 settembre 2025 - 19.30
Euro a 1,1762 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30
Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/09/2025, ore 15:50
Titoli e Indici
Eur/Usd
+0,29%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1769 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1734 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1719 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1703 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1765 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 11:30
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto