Intel riduce previsioni di spesa per l'intero anno dopo cessione quota Altera

Intel

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, ha comunicato che ilrifletterà i risultati di Altera dal 29 giugno 2025 all'11 settembre 2025. Inoltre, la società contabilizzerà la sua partecipazione di minoranza in Altera con il metodo del patrimonio netto al momento della chiusura della transazione, il 12 settembre 2025.Intel ha accettato ad aprile di, valutando l'unità a soli 8,75 miliardi di dollari, in netto calo rispetto ai quasi 17 miliardi di dollari pagati da Intel per acquisirla nel 2015.I risultati di Altera come segmento di Intel nel primo semestre del 2025 includevano un margine lordo del 55% su un fatturato di 816 milioni di dollari, con spese operative di 356 milioni di dollari. Intel haper l'intero anno 2025 a 16,8 miliardi di dollari (da 17 miliardi di dollari) per riflettere il deconsolidamento di Altera. L'obiettivo di spesa operativa di Intel per l'intero anno 2026, pari a 16 miliardi di dollari, rimane invariato.