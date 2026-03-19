Milano 11:24
43.752 -2,21%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:24
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Francoforte 11:24
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Cambi: euro a 0,8641 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 0,8641 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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