Londra: scambi al rialzo per DCC

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DCC più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Osservando il grafico di breve periodo di DCC, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 48,66 sterline e supporto a 47,38. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 49,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
