Londra: scambi al rialzo per DCC

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite
, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DCC
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo di DCC
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 48,66 sterline e supporto a 47,38. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 49,94.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)