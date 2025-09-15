Londra: scambi al rialzo per DCC

società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite

DCC

FTSE 100

DCC

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 48,66 sterline e supporto a 47,38. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 49,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)