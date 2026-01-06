Milano 14:49
Londra: rosso per DCC

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DCC, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DCC, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 41,8 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 40,54.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
