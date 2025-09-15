New York: exploit di Intel

principale produttore di chip

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,90%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24,48. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)