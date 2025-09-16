Milano
14:35
42.925
-0,30%
Nasdaq
15-set
24.294
0,00%
Dow Jones
15-set
45.883
0,00%
Londra
14:35
9.250
-0,30%
Francoforte
14:35
23.612
-0,57%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 14.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1808 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1808 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
16 settembre 2025 - 11.30
Euro a 1,1808 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1721 dollari alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Usd
+0,29%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1659 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1605 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1673 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1738 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1592 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1714 dollari alle 08:30
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto