Milano 13:07
44.550 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:07
10.085 -1,08%
Francoforte 13:07
24.565 -1,58%

Cambi: euro a 1,1677 dollari alle 08:30

Euro a 1,1677 sul dollaro alle 08:30.
