Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per WPP
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding che fornisce servizi di comunicazione, con una flessione del 3,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di WPP. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,955 sterline. Primo supporto visto a 3,797. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
