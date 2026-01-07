Milano 13:27
45.638 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:28
10.062 -0,60%
Francoforte 13:27
25.050 +0,63%

Londra: movimento negativo per NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per NatWest Group
Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario inglese, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.
Condividi
```