Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento dell'1,51%.

Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 69,21. Rischio di discesa fino a 66,98 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 71,45.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
