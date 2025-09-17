Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 20:00
24.232 -0,17%
Dow Jones 20:00
46.149 +0,86%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,49 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,49 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,49 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```