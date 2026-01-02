Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:26
25.216 -0,14%
Dow Jones 20:26
48.316 +0,53%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,78 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,78 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,78 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```