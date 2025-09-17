Milano
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 09.02
Natural Gas (Amsterdam) a 32,54 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,54 euro/MWH alle 08:45.
Amsterdam
(32)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,59%
