Milano 12:46
44.871 +0,98%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:46
9.910 +0,45%
Francoforte 12:46
24.456 +0,43%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,16 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,16 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,16 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```