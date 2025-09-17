New York: scambi al rialzo per American Express

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il famoso gruppo delle carte di credito
, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che American Express
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,07%, rispetto a +0,63% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di breve periodo del gruppo delle carte di credito
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 336,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 330,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 342,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)