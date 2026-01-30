Milano 16:40
New York: scambi negativi per American Express

(Teleborsa) - Retrocede il famoso gruppo delle carte di credito, con un ribasso del 3,05%.

L'andamento di American Express nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 344 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 353,6. Il peggioramento del gruppo delle carte di credito è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 340,4.

