New York: scambi in positivo per Wal-Mart

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big della grande distribuzione
, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wal-Mart
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso retail
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Wal-Mart
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 106 USD. Possibile una discesa fino al bottom 104,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 107,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)