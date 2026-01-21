Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:30
25.300 +1,25%
Dow Jones 20:30
49.075 +1,21%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: scambi in positivo per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Amgen
Balza in avanti la società farmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.
Condividi
```