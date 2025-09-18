Milano 15:23
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:23
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.589 +0,98%

Londra: brillante l'andamento di RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di RELX
Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che avanza bene del 3,30%.
Condividi
```