Milano 11:32
42.089 -0,49%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:32
9.529 -0,06%
Francoforte 11:32
23.168 -0,31%

Londra: andamento sostenuto per NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per NatWest Group
Seduta positiva per il gruppo bancario inglese, che avanza bene del 3,19%.
Condividi
```