Londra: brillante l'andamento di RELX

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che tratta in utile del 3,28% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RELX rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di RELX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 35,98 sterline, mentre i supporti sono stimati a 35,06. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 36,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
