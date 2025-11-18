Milano 13:28
42.976 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:28
9.540 -1,40%
Francoforte 13:28
23.253 -1,43%

Londra: in acquisto ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in acquisto ICG
Brillante rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,73%.
Condividi
```