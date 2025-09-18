Milano 10:09
42.075 +0,29%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:09
9.230 +0,23%
Francoforte 10:09
23.592 +1,00%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,47 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,47 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,47 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```