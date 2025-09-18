New York: accelera Cadence Design Systems

società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici

Cadence Design Systems

S&P-500

Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 5,07%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 358,9 USD. Prima resistenza a 368,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 352,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)