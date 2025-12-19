Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:15
25.315 +1,18%
Dow Jones 18:15
48.218 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: accelera Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: accelera Norwegian Cruise Line Holdings
Prepotente rialzo per la principale compagnia di navigazione, che mostra una salita bruciante del 6,43% sui valori precedenti.
Condividi
```