Milano
12:49
42.305
+0,83%
Nasdaq
17-set
24.224
0,00%
Dow Jones
17-set
46.018
0,00%
Londra
12:49
9.223
+0,16%
Francoforte
12:47
23.631
+1,16%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 13.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 63,8 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,8 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
18 settembre 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 63,8 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 64,41 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,88 dollari alle 11:30
Petrolio a 62,61 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,86 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,12%
Altre notizie
Petrolio a 64,4 dollari alle 15:40
Petrolio a 64,97 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,5 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,68 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,42 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,67 dollari alle 19:30
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto