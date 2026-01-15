Milano 9:54
45.811 +0,36%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:54
10.189 +0,04%
25.270 -0,06%

Petrolio a 59,99 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,99 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 59,99 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```